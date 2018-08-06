مميش: قناة السويس حققت 219 مليار جنيه وسجلت عبور 52199 سفينة فى 3 سنوات

الإسماعيلية – السيد فلاح وصبرى غانم

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن 52199 سفينة عبرت القناة بحمولات قياسية بلغت 3.01 مليار طن خلال ثلاث سنوات.

وأضاف "مميش"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته هيئة قناة السويس، بمقر مبنى المحاكاة بمناسة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس، وعدد من رؤساء تحرير الصحفى، أن قناة السويس حققت 15.8 مليار دولار، أى ما يعادل 219 مليار جنيه فى ثلاث سنوات، وبلغت تكلفة إنشاء القناة الجديدة 20 مليار جنيه.

وتابع مميش، أن قناة السويس تمكنت عقب 12 شهرًا من تدشينها من تغطية تكاليف الحفر، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت إيرادات إضافية تعادل ما تم صرفه على حفر القناة الجديدة، موضحًا أنها خلال عام 2016 وحده، حققت 600 مليون دولار زيادة فى إجمالى الإيرادات.

وأشاد، رئيس هيئة قناة السويس، بعظمة الشعب المصرى، بوقوفه جنب مصر، وإيداعه أموالا لحفر القناة، فى وقت قياسى، وعدم احتياجنا إلى أى بنوك أو دولة لحفر القناة الجديدة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجار وحلم كبير بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسى، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.