video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مميش: قناة السويس حققت 219 مليار جنيه وسجلت عبور 52199 سفينة فى 3 سنوات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:13 م
مميش: قناة السويس حققت 219 مليار جنيه وسجلت عبور 52199 سفينة فى 3 سنوات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح وصبرى غانم
إضافة تعليق
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن 52199 سفينة عبرت القناة بحمولات قياسية بلغت 3.01 مليار طن خلال ثلاث سنوات.
 
وأضاف "مميش"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته هيئة قناة السويس، بمقر مبنى المحاكاة بمناسة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس، وعدد من رؤساء تحرير الصحفى، أن قناة السويس حققت 15.8 مليار دولار، أى ما يعادل 219 مليار جنيه فى ثلاث سنوات، وبلغت تكلفة إنشاء القناة الجديدة 20 مليار جنيه.
 
وتابع مميش، أن قناة السويس تمكنت عقب 12 شهرًا من تدشينها من تغطية تكاليف الحفر، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت إيرادات إضافية تعادل ما تم صرفه على حفر القناة الجديدة، موضحًا أنها خلال عام 2016 وحده، حققت 600 مليون دولار زيادة فى إجمالى الإيرادات.
 
وأشاد، رئيس هيئة قناة السويس، بعظمة الشعب المصرى، بوقوفه جنب مصر، وإيداعه أموالا لحفر القناة، فى وقت قياسى، وعدم احتياجنا إلى أى بنوك أو دولة لحفر القناة الجديدة.
 
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجار وحلم كبير بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسى، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاب مميش: إيرادات قناة السويس ستتضاعف قبل عام 2023

مميش: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ستكون أقوى منطقة اقتصادية خلال عام

فى الذكرى الثالثة لحفر قناة السويس الجديدة.. "مميش": المصريون لبوا النداء وبدأنا جنى الثمار..نفذنا أكبر عملية تكريك فى العالم..ويؤكد: إيرادات القناة ستتضاعف قبل عام 2023..وأحفادنا سينهلون من خيرها أمد الدهر

قناه السويس الجديده

الذكرى الثالثه لقناه السويس الجديده

الاسماعيليه

مهاب مميش

قناه السويس

اخبار الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار عاجله




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة