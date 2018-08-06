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مميش: عبور 102 سفينة قناة السويس بحمولة 7.2 مليون طن فى يومين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:31 ص
مميش: عبور 102 سفينة قناة السويس بحمولة 7.2 مليون طن فى يومين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال اليومين الماضيين، من السبت، وحتى أمس الأحد ، عبور 102 سفينة بحمولة 7.2 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحري، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابي مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم السبت عبرت 54 سفينة  قناة السويس بحمولة 4 مليون طن، بينما عبرت أمس الأحد 48 سفينة قناة السويس  بحمولة 3.2 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال اليومين الماضيين إلى 102 سفينة بحمولة 7.2  مليون طن.

 


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