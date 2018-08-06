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مميش: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ستكون أقوى منطقة اقتصادية خلال عام

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:39 م
مميش: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ستكون أقوى منطقة اقتصادية خلال عام مهاب مميش
الإسماعيلية – السيد فلاح وصبرى غانم
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إنه خلال عام ستكون الهيئة الإقتصادية لقناة السويس أقوى منطقة اقتصادية لأنها تقع بين البحرين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة لعبت دورًا هامًا في مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط بما انعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وساهم في خدمة حركة التجارة العالمية.

وأضاف "مميش"، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده هيئة قناة السويس، بمقر مبنى المحاكاة بمناسة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس وعدد من رؤساء تحرير الصحف، أن قناة السويس نجحت خلال العام المالي 2017/2018 فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، تأكيدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها عقب افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة"، حيث توالى عبور سفن الحاويات الأكبر في العالم لقناة السويس مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحري.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجاز وحلم كبير بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسى، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

 

 


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