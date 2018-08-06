مقتل 4 مدنيين سوريين وإصابة 15 آخرين نتيجة انفجار ألغام لداعش فى درعا

كتب : أحمد جمعة

قتل 4 مدنيين سوريين وأصيب 15 آخرون بجروح نتيجة انفجار ألغام ومفخخات من مخلفات إرهابيى تنظيم داعش فى بلدتى كوية وسحم الجولان فى حوض اليرموك بريف درعا الغربى.

وقالت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة نتيجة انفجار أحد المنازل فى بلدة كوية كان إرهابيو تنظيم داعش زرعوه بعبوات ناسفة موصولة على التسلسل بطريقة احترافية.

وفى بلدة سحم الجولان لفتت المراسلة إلى أن امرأة 30 عاما قتلت نتيجة انفجار لغم زرعه إرهابيو تنظيم داعش قبل دحرهم من قبل الجيش السورى الذى أعاد الأمن والاستقرار إلى ربوع المحافظة.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى زرع العبوات الناسفة بطرق احترافية فى الطرقات الرئيسية والفرعية قبل اندحارها إمعانا منها فى استمرار عدوانها على السكان المحليين ومحاولة يائسة لإعاقة تقدم الجيش السورى خلال عملياته العسكرية وغالبا ما تنفجر هذه العبوات بالسكان المدنيين ما يتسبب بوقوع قتلى وجرحى فى صفوفهم.