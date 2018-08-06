مقتل 3 جنود فى كمين شمال عاصمة بوروندى

أ ف ب

قتل ثلاثة عسكريين بورونديين وأصيب 5 آخرون، فى مستنقعات "روكوكو" على بعد نحو 15 كم من بوجمبورا عاصمة بوروندى، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وأفادت جمعية "اس او اس ميديا بوروندي" التى تضم صحافيين مستقلين، أن هذا الكمين الذى استهدف آلية للجيش وقع فى اقليم جيهانجا فى ولاية بوبانزا.

وقال مصدر فى شرطة بوروندى، إن شاحنة كانت متوجهة إلى موقع للجيش قرب مستنقعات روكوكو، وهي تقل نحو عشرة جنود، تعرضت لكمين نصبته لها مجموعة مسلحة مجهولة.

وتابع المصدر أنه تم قتل ثلاثة جنود على الفور فى مكان الحادث فى حين أصيب خمسة آخرون بينهم ثلاثة بحالة الخطر، مضيفاً أن المهاجين اختفوا على الفور، ولم يؤكد أى مصدر رسمى بعد وقوع كمين.

وتقع مستنقعات روكوكو على مقربة من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهى تستخدم قاعدة خلفية لفصيل من المتمردين البورونديين الهوتو بقيادة الجنرال الويس نزابامبيما.