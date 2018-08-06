مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح بينهم أطفال، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة فى إقليم "هلماند" الجنوبى.

وقال المكتب الإعلامى لحاكم إقليم "هلماند" - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أن الحادث وقع بينما كان "باران" وهو أحد قادة حركة "طالبان" يعمل على تجميع عبوة ناسفة فى منزله بمنطقة "جارمسير" مما أسفر عن مقتله هو واثنين من أفراد عائلته.

من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.

من ناحية أخرى أفادت تقارير إعلامية فى أفغانستان اليوم الاثنين، بمقتل 8 من قوات الأمن وإصابة 7 آخرين بجروح، بينما قتل 7 من عناصر حركة " طالبان" وأصيب 3 آخرون من هذه العناصر، وذلك فى اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين فى إقليم "فارياب" الشمالى.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجمت مجموعة من عناصر حركة "طالبان" مراكز تفتيش أمنية فى منطقة "جورماش"، مشيرة إلى أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات، وأشارت إلى أن من بين قتلى الحركة الزعيم البارز الملا عبد الله.

بدوره، أكد عبد الكريم يوريش المتحدث باسم الشرطة فى إقليم "فارياب" وقوع الاشتباكات، لكنه لم يذكر أى تفاصيل بشأن أعداد القتلى.