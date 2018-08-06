video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب أفغانستان

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:01 ص
مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح بينهم أطفال، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة فى إقليم "هلماند" الجنوبى.

وقال المكتب الإعلامى لحاكم إقليم "هلماند" - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أن الحادث وقع بينما كان "باران" وهو أحد قادة حركة "طالبان" يعمل على تجميع عبوة ناسفة فى منزله بمنطقة "جارمسير" مما أسفر عن مقتله هو واثنين من أفراد عائلته.

من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.

من ناحية أخرى أفادت تقارير إعلامية فى أفغانستان اليوم الاثنين، بمقتل 8 من قوات الأمن وإصابة 7 آخرين بجروح، بينما قتل 7 من عناصر حركة " طالبان" وأصيب 3 آخرون من هذه العناصر، وذلك فى اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين فى إقليم "فارياب" الشمالى.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الاشتباكات اندلعت عندما هاجمت مجموعة من عناصر حركة "طالبان" مراكز تفتيش أمنية فى منطقة "جورماش"، مشيرة إلى أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات، وأشارت إلى أن من بين قتلى الحركة الزعيم البارز الملا عبد الله.

بدوره، أكد عبد الكريم يوريش المتحدث باسم الشرطة فى إقليم "فارياب" وقوع الاشتباكات، لكنه لم يذكر أى تفاصيل بشأن أعداد القتلى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عضو بتنظيم القاعدة و4 من رفقائه شرق أفغانستان

تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن تفجير مسجد فى أفغانستان

انتحارى يقتل 3 من جنود حلف شمال الأطلسى فى شرق أفغانستان

افغانستان

حركه طالبان

انفجار افغانستان

انفجار عبوه ناسفه




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة