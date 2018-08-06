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مقتل مسلح تابع لحركة طالبان فى حملة أمنية غرب باكستان

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:22 ص
مقتل مسلح تابع لحركة طالبان فى حملة أمنية غرب باكستان الجيش الباكستانى- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الاثنين، مقتل مسلح تابع لحركة طالبان باكستان خلال حملة أمنية فى مدينة بانو الواقعة فى إقليم خيبر باختونخوا غربى البلاد.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية أن المسلح نسيب الرحمن فتح النار على قوات الأمن، ما حدا بأفراد الأمن إلى الرد وإطلاق النيران صوبه، ما أسفر عن مقتله.

يذكر أن حركة طالبان باكستان تضم عدة فصائل متمردة وتأسست عام 2007، ومنذ ذلك الحين كانت المسئولة عن الجزء الأكبر من آلاف الهجمات الإرهابية التى شهدتها باكستان خلال الأعوام الماضية.

 


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