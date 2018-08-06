مقتل شخص وإصابة 19 آخرين بسبب انفجار مخزن للأسلحة فى كربلاء

أ ش أ

أعلن مصدر أمنى عراقي، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة 19 آخرين؛ جراء الانفجار الذى وقع داخل مخزن للأسلحة التابع لإحدى فصائل الحشد الشعبى شمال كربلاء.

وقال المصدر -حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية- إن "انفجار مخزن الأسلحة التابع لفرقة العباس القتالية فى منطقة الوند شمال محافظة كربلاء، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 19 آخرين، علاوة على إلحاق أضرار فى بعض المنازل".

وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن فى وقت سابق اليوم وقوع انفجار داخل مخزن للأسلحة إثر حريق اندلع داخل مقر تابع لإحدى فصائل الحشد الشعبى شمال كربلاء.