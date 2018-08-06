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الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:51 م
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مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الليبى ينقذ أكثر من 12 ألف مهاجر منذ مطلع 2018

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:17 م
مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الليبى ينقذ أكثر من 12 ألف مهاجر منذ مطلع 2018 مهاجرين
أ ش أ
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ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، أن خفر السواحل الليبى انتشل جثث نحو 100 مهاجر قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام الحالى.

وأضافت المفوضية -فى بيان أورده راديو (سوا) الأمريكي- أنه حتى نهاية الشهر الماضى اعترض خفر السواحل الليبى وأنقذ أيضا 12 ألفًا و33 مهاجرًا فى البحر المتوسط بالقرب من شواطئه.

يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، أعلن فى يونيو الماضي، أن قوات خفر السواحل الليبية أنقذت 80% من اللاجئين والمهاجرين داخل السواحل الليبية.

 

 

 


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