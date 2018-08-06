video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

معهد الفلك: رياح شمسية ذات طاقة عالية تصل الأرض نتيجة فجوتين بسطح الشمس

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:56 م
معهد الفلك: رياح شمسية ذات طاقة عالية تصل الأرض نتيجة فجوتين بسطح الشمس الصورة الملتقطة لفجوات الشمس
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

قال الدكتور طارق عرفة، أستاذ المغناطيسية الأرضية بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المجال المغناطيسى الأرضى الخارجى شهد اليوم الإثنين، وصول رياح شمسية ذات طاقة عالية..

وأضاف "عرفة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرياح الشمسية نتجت عن حدوث فجوتين صغيرتين على سطح الشمس، أمس الأحد، مؤكدا انه تم تصويرهما.

وأوضح أن ظاهرة تكون ثقوب فى الإكليل الشمسى "الهالة الشمسية" تعد ظاهرة متكررة ينشأ عنها مساحة من سطح الشمس بدون مجالات مغناطيسية، وتؤدى هذه الظاهرة عادة إلى تحرر جسيمات مشحونة من الشمس وهى ما تسمى بالرياح الشمسية ولكن تكون ذات طاقة أكبر من طاقة الرياح الشمسية المعتادة.

وأشار إلى أن تأثيرات تلك الرياح الشمسية تكون بسيطة، وسيتم رصدها فى كل من مرصد المسلات المغناطيسى الموجود بشمال الفيوم، ومرصد أبو سمبل المغناطيسى الكائن بجنوب مصر.

 

الصورة الملتقطة
الصورة الملتقطة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معهد الفلك: العواصف المغناطيسية تقترب للأرض من 17 وحتى 21 أغسطس

خبير أرصاد: زيادة التلوث ستؤدى لإرتفاع درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة

المعهد القومي للبحوث الفلكية

عاصفة مغناطيسية

معهد الفلك

المجال المغناطيسي الارضى

رياح شمسية




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة