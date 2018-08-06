معهد الفلك: رياح شمسية ذات طاقة عالية تصل الأرض نتيجة فجوتين بسطح الشمس

كتب محمد محسوب

قال الدكتور طارق عرفة، أستاذ المغناطيسية الأرضية بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المجال المغناطيسى الأرضى الخارجى شهد اليوم الإثنين، وصول رياح شمسية ذات طاقة عالية..

وأضاف "عرفة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرياح الشمسية نتجت عن حدوث فجوتين صغيرتين على سطح الشمس، أمس الأحد، مؤكدا انه تم تصويرهما.

وأوضح أن ظاهرة تكون ثقوب فى الإكليل الشمسى "الهالة الشمسية" تعد ظاهرة متكررة ينشأ عنها مساحة من سطح الشمس بدون مجالات مغناطيسية، وتؤدى هذه الظاهرة عادة إلى تحرر جسيمات مشحونة من الشمس وهى ما تسمى بالرياح الشمسية ولكن تكون ذات طاقة أكبر من طاقة الرياح الشمسية المعتادة.

وأشار إلى أن تأثيرات تلك الرياح الشمسية تكون بسيطة، وسيتم رصدها فى كل من مرصد المسلات المغناطيسى الموجود بشمال الفيوم، ومرصد أبو سمبل المغناطيسى الكائن بجنوب مصر.