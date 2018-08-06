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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:49 م
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مصرع 12 عاملا زراعيا من المهاجرين فى حادث سير بجنوب إيطاليا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:38 م
مصرع 12 عاملا زراعيا من المهاجرين فى حادث سير بجنوب إيطاليا حادث تصادم شاحنة - أرشيفية
(أ ف ب)
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لقى 12عاملا زراعيا أجنبيا مصرعهم، اليوم الأثنين، فى اصطدام حافلة صغيرة كانت تقلهم من المزارع بشاحنة لنقل الطماطم خلال موسم الحصاد فى جنوب إيطاليا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإطفاء.
 
وتجمع عشرات العمال الزراعيين الأفارقة في أحد الاحياء الفقيرة في المنطقة وقرروا الإضراب، بحسب ما أعلن مندوب نقابة "يو اس بي" أبو بكر سوماهورو، معلنا عن أن العمال الزراعيين سيشاركون فجرا فى مسيرة تنطلق من الأرياف وصولا إلى فودجا للمطالبة بتحسين ظروف العمل.
 
ووقع حادث الاصطدام فى منطقة فودجا بإقليم بوليا فى جنوب البلاد، حيث يعمل آلاف العمال الزراعيين الأفارقة والبولنديين والبلغار والرومانيين صيفا فى حصاد الطماطم تحت شمس حارقة، على الرغم من أن أوضاعهم قانونية عموما، إلا أن ظروف عمل قلّة منهم تستوفى الشروط القانونية وكذلك الأمر بالنسبة للأجور التى يتقاضونها، ويقيم كثر فى أحياء فقيرة، وغالبا ما يكونون تحت رحمة نافذين بعضهم مرتبط بشبكات مافيا تؤدى دور الوسيط بينهم وبين المزارعين، الذين يرزحون تحت وطأة الحاجة إلى توزيع محصولهم.
 
وتطالب النقابات والجمعيات التى تعنى بمساعدة العمال المهاجرين منذ سنوات بوضع منظومة للنقل العام فى موسم الحصاد فى فودجا.

 


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