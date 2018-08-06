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الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:40 ص
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مصرع طفلة سقط عليها سور أثناء لهوها فى المنوفية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:18 ص
مصرع طفلة سقط عليها سور أثناء لهوها فى المنوفية جثة - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقيت طفلة بمدينة سري الليان بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر سقوط سور بمنزلها عليها أثناء لهوها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من قسم شرطة سرس الليان عن إخطار مستشفى شبين الكوم التعليمى بمصرع الطفلة "ج ك ع ع" 7 سنوات تلميذة متأثرة بإصابتها بكدمه بالوجه ونزيف بالأنف والفم والأذن اليمنى واشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض وكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.
 
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدها أفاد أنه أثناء قيام ابنته باللهو بجوار سور داخلى بمنزله القديم ونظرا لقدمه وتهالكه سقط عليها وحدثت إصابتها التى أودت بحياتها ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 

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