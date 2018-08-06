مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم 13 سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بآخرى مقطورة بالكيلو 29 بالطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية نتج عنها الاصطدام بعدد كبير من سيارات الملاكى المتواجدة على الطريق.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة اول العامرية من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي منطقة الكيلو 29 اتجاه اسكندرية .

وانتقل مأمور وضباط القسم وضباط إدارة الحماية المدنية والإدارة العامة للمرور، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة-محملة بالرمال قيادة س ع ح ٥٢سنة سائق (لا يحمل رخصة تسيير للقاطرة) فوجئ بانقلاب حمولة احدي سيارات النقل "طماطم" فر قائدها هاربا بها ، وحال مفاداته الاصطدام بالحمولة انحرف أقصي اليمين، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده، وانقلاب السيارة بحمولتها على أثر ذلك حدث تصادم بسيارات عددهم ٩ سيارات ملاكي، وسيارة ميكروباص، وسيارة نقل ،وسيارتين إسعاف وسيارة "متفحمة بالكامل " .

وأسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول جاري تحديده وإصابة 5 أشخاص، وتم نقل جثة المتوفي لغرفة حفظ الموتي بمستشفي العامرية العام والمصابين لذات المستشفي للعلاج "حالتهم مستقرة"، ونتج عن ذلك تعطل بحركة المرور لمدة 20 دقيقة ، وحدثت تلفيات للسيارات وتم ازالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور .

تم التحفظ علي السيارات وقائد السيارة النقل المحملة بالرمال ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبطها وقائدها وتحديد شخصية المتوفي، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة اول العامرية وجاري العرض علي النيابة .