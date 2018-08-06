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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:45 م
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مصرع ربة منزل فى حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:41 ص
مصرع ربة منزل فى حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار حادث سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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لقيت ربة منزل مصرعها فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى أسفل كفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا  من قسم شرطة كفرالدوار، بوقوع حادث تصادم أسفل كوبرى كفر الدوار العلوي .

بالانتقال والفحص والمعاينه تبين حدوث تصادم بين كل من  سياره نقل تابعه للوحده المحليه لمركز ومدينة كفر الدوار قيادة م م ش 53 سنة سائق ومقيم قرية زهره  مركز كفر الدوار و سياره ملاكي قيادة ص ع ح 53 سنة موظف ومقيم قرية الملقه  مركز كفر الدوار، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ بقدوم السيارة الثانية بمواجهته وحال تفاديها إصطدم  ص م ع 46 سنة ربة منزل ومقيمه قرية كوم إشو مركز كفر الدوار  وتوالى إصطدام السياره الثانيه بالأخيرة.

أسفر الحادث عن وفــاة المذكوره إثر إصابتها بجروح وكسور ونزيف داخلي بالمخ والبطن، تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم  وجارى العرض على النيابه العامه.

 

 

 
 
 

 


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