مصدر أمنى: انفجار تنك بنزين وراء تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد - محمد العاصى - تصوير - كريم عبد الكريم - أحمد معروف - عمرو مصطفى

رجح مصدر أمنى، أن انفجار تنك بنزين نتيجة للسخونة الزائدة التى أدت إلى تفحم سيارتين ملاكى وميكروباص بالقرب من مطلع كوبرى أكتوبر، ونتج عنه إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى، فيما لا يزال خبراء المعمل الجنائى يجروون عمليات فحص ومعاينة موقع الانفجار، للوقوف على أسبابه النهائية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر ، بوقوع انفجار فى سيارة ملاكى نتج عنه كثافات مرورية بالطريق و انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.