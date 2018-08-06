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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:27 ص
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مشروع رواد 2030 ينشر إنفوجراف عن كيفية إعداد خطة مشروع

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:00 ص
مشروع رواد 2030 ينشر إنفوجراف عن كيفية إعداد خطة مشروع وزيرة التخطيط
كتب مصطفى عبد التواب
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نشر مشروع رواد 2030 انفو جراف حول كيفية إعداد خطة مشروع، وتضمن الانفوجراف تعريفا لنموذج العمل وسبب اهتمام رواد الاعمال على مستوى العالم به.

بحسب الانفوجراف فإن نموذج العمل هو مجرد أداة لمساعدة رواد الأعمال على التفكير بشكل أكثر وعيا فى كل ما يخص عناصر النجاح المهمة والملوبة لتأسيس شركة قابلة للاستثمار أو على الأقل تقليل حالات الفشل الفردية.

وأوضح الانفوجراف أن نموذج العمل يتم من خلاله تحديد كيفية إنتاج منتج أو تقديم خدمة، بالإضافة إلى كيفية توصيلها وتقديمها للعميل.

وقال الانفوجراف: إن سبب اهتمام رواد الاعمال على مستوى العالم بنموذج العمل يعود إلى أنه ملخص جاهز للفكرة أو المنشأة ويستطيع من يقرأه أن يكون رأى سريع عنها دون الحاجة إلى قراءة خطة العمل والتى تتكون من العديد من الصفحات.

ويوفر نموذج العمل الوقت على المستثمرين فى اتخاذ قرار مبدئى بالاستثمار فى هذه المنشأة أم لا، بالإضافة إلى إمكانية تحديثه باستثمار بأقل مجهود دون الحاجة لكتابة خطة عمل محدثة كل فترة.

يُذكر أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث يصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية استراتيجية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

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