مستشفى الأنجلو: لا يمكن استجواب راهب الانتحار فلتاؤس المقارى حاليًا

سارة علام

كشفت مصادر بمستشفى الأنجلو أمريكان التى نقل لها الراهب فلتاؤس المقارى، الذى حاول الانتحار بدير أبو مقار اليوم، أن الراهب مازال فى الرعاية المركزة، حضر للمستشفى بصحبة خمسة من الآباء رهبان الدير صباح اليوم الإثنين.

وقال المصدر، لليوم السابع، إن حالة الراهب لا تسمح باستجوابه حاليًا عن أسباب ودوافع الانتحار حيث وصل للمستشفى يعاني من بعض الكسور جراء إلقاء نفسه من أعلى مبنى بالدير مع قطع في شريان يده

"فلتاؤس المقاري" من رهبان دير الأنبا مقار وهو باحث متخصص في التاريخ الكنسي، انضم للدير عام 2010 بعد وفاة القمص متى المسكين وضمن رهبان كان البابا شنودة قد ادخلهم للدير كمحاولة منه لتغيير التركيبة الفكرية لآباء الدير تلاميذ متى المسكين بعد خلافات بين القطبين الكبيرين "البابا شنودة ومتى المسكين".

الجدير بالذكر أن الدير قد شهد واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس الدير فجر الأحد قبل الماضي، وأعلن البابا تواضروس تجريد الراهب أشعياء المقاري من رهبانيته على خلفية مخالفات وتكوين جبهة مضادة لرئيس الدير المقتول.