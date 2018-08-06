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مستشار الأمن القومى الأميركى: تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز "جوفاء"

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:14 م
مستشار الأمن القومى الأميركى: تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز "جوفاء" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب أيمن رمضان
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قال مستشار الأمن القومى الأميركى جون بولتون، إن إيران تطلق تهديدات "جوفاء" بإغلاق مضيق هرمز، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية "العربية".

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قد قال، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تريد من أكبر عدد ممكن من الدول وقف وارداتها من النفط الإيرانى تماما.

وأضاف المسؤول عندما ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم أى إعفاءات للدول كى تواصل شراء النفط الإيرانى، "سياستنا هى حمل أكبر عدد ممكن من الدول على التوقف تماما بأسرع ما يمكن، وسنعمل مع كل دولة على أساس حالة بحالة، لكن هدفنا هو تقليص حجم الإيرادات والعملة الصعبة المتجهه إلى إيران" .

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