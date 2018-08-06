مستشارة روحية: أقمت علاقات جنسية مع 20 شبحا على مدار 11 عاما

كتب: هانى محمد

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على مستشارة روحية، أكدت أنها فى علاقة "جادة" مع شبح التقته فى أستراليا، وتخطط لإنجاب طفل منه خلال الفترة المقبلة.

وأدعت المستشارة فى لقاء تليفزيونى، أنها تمارس الجنس مع الأشباح أو الأرواح، منذ أكثر من 11 عاما، وأنها أقامت علاقات جنسية من 20 نوع مختلفة من الأشباح.

وأضافت، أن ممارسة الحب مع الأشباح أفضل بكثير من ممارسته مع الرجال الحقيقيين، مما يحعلها أكثر ارتياحا، مضيفا أنها اجتمعت مؤخرا مع روح خاصة وأثنين من الأشباح الخطريين جدا، وأنها تخطط جديا لانجاب طفل من هذا الشبح.