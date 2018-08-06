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الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:02 م
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مستشارة روحية: أقمت علاقات جنسية مع 20 شبحا على مدار 11 عاما

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:32 م
مستشارة روحية: أقمت علاقات جنسية مع 20 شبحا على مدار 11 عاما المستشارة الروحية
كتب: هانى محمد
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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على مستشارة روحية، أكدت أنها فى علاقة "جادة" مع شبح التقته فى أستراليا، وتخطط لإنجاب طفل منه خلال الفترة المقبلة.

وأدعت المستشارة فى لقاء تليفزيونى، أنها تمارس الجنس مع الأشباح أو الأرواح، منذ أكثر من 11 عاما، وأنها أقامت علاقات جنسية من 20 نوع مختلفة من الأشباح.

وأضافت، أن ممارسة الحب مع الأشباح أفضل بكثير من ممارسته مع الرجال الحقيقيين، مما يحعلها أكثر ارتياحا، مضيفا أنها اجتمعت مؤخرا مع روح خاصة وأثنين من الأشباح الخطريين جدا، وأنها تخطط جديا لانجاب طفل من هذا الشبح.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو المجد

خبر عجيب وليس له معنى

فوق فوق

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