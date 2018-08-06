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الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:37 م
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مد مرحلة سداد رسوم الفحص لطلبات تقنين الأراضى بالأسكندرية لـ20 أغسطس

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:56 م
مد مرحلة سداد رسوم الفحص لطلبات تقنين الأراضى بالأسكندرية لـ20 أغسطس جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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اجتمعت اليوم لجنة تقنين أوضاع أراضي التعديات على أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماعها الأسبوعي بناء علي تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص طلبات التقنين، التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية.
 
وقررت اللجنة مد مرحلة سداد رسوم الفحص إلى يوم 20 أغسطس الجاري، وذلك تسهيلا على المواطنين، ومن منطلق حرص الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.
 
وخلال الاجتماع؛ تم مناقشة البيان الأسبوعي للجنة التقنين والذي شمل؛ استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمنظومة التقنين بالمحافظة، وتقرير نهو إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير، ووضع مخطط زمني للإنجاز خلال 6 أشهر، وكذا استعراض بيان ما تم نحو تصنيف طلبات التقنين حسب المساحة والموقع وجهة الولاية لسرعة الفحص والمعاينة.
 
 
 

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