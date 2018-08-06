مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ تحصل على 7 مراكز على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

حصل طلاب بمدرسة المتفوقين بمحافظة كفر الشيخ على 7 مراكز على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة لمدارس المتفوقين من بين 20 طالبا وطالبة فى الشعبتين العلمى علوم والعلمى رياضة، عقب ظهور نتيجة التظلمات، وحصل اليوم السابع على نسخة من النتيجة.

الطلاب الحاصلون على 7 مراكز، هم: سيف الدين محمد البسيونى، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى رياضة، وعمرو محمود مصطفى خاطر، حصل على المركز الثانى، وهشام محمد منير صالح، حصل على المركز الخامس، وكريم إيهاب محمد إبراهيم كساب، حصل على المركز السابع، وحصل عمر أشرف فتوح أبو الخير حصل المركز التاسع، كما حصلت أروى عونى عبد السميع عبد العظيم على المركز الثالث علمى علوم، وحصلت إسراء رشاد الدسوقى محمد المنسى، على المركز العاشر علمى علوم.

وعبرت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة عن سعادتها بحصول طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على 7 مراكز على مستوى الجمهورية، كما أكد محافظ كفر الشيخ، إنه سيكرم الطلاب الحاصلون على مراكز على مستوى الجمهورية.

وأدى 9 طلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، امتحانات الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس، وسيؤدى 108 طلاب وطالبة امتحاناتهم، غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، للالتحاق بمدرسة المتفوقين بمحافظة كفر الشيخ.

وتفقدت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الامتحانات، بمركز التطوير التكنولوجى، رافقها خلالها وائل الحداد مدير مركز التطوير واطمأنت على سير أعمال الامتحانات.

وأكدت هناء شهاب، وكيل المديرية، أن 9 طلاب أدوا امتحانات الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس والذين انطبقت عليهم الشروط من بين 27 متقدماً من طلاب الشهادة الإعدادية، وسيؤدى 54 طالبة الامتحانات، صباح الغد الثلاثاء، كما سيؤدى 54 طالبا الامتحانات بعد غد الأربعاء، للالتحاق بمدرسة المتفوقين بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدة أن الاختبارات "أولاين" تشرف عليها الوزارة.