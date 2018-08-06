محمد صفوت رئيسا لجمعية إسكان العاملين بديوان محافظة بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أسفرت إنتخابات جمعية الإسكان للعاملين بديوان عام محافظة بنى سويف عن فوز كل من : محمد صفوت اسماعيل أحمد "مدير عام إدارة خدمة المواطنين" رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور علاء محمد سعيد "مدير إدارة التعاون نائبا للرئيس، و مجدي محمد عويس "مدير الموازنة" أمينا للصندوق، ولمياء سعد محمد العربي" مدير المجالس واللجان" سكرتيرا ، سعيد فاروق محمد "ادارة المتابعة" عضوا للمتابعة بالمجلس .

وجرت الإنتخابات مساء أمس الأحد بقاعة ديوان عام المحافظة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بإشراف اثنين من مندوبى هيئة الاتحاد التعاونى للإسكان بالقاهرة، وذلك لاختيار 5 من بين 9 مرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية، وأدلى 114 عضوا بالجمعية العمومية بأصواتهم وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 112 صوتا وتم تشكيل هيئة مجلس الإدارة عقب إعلان النتيجة.