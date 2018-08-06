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محمد أبو حامد عن دعوات معصوم مرزوق المشبوهة: تحريض على ضرب استقرار الوطن

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:15 ص
محمد أبو حامد عن دعوات معصوم مرزوق المشبوهة: تحريض على ضرب استقرار الوطن النائب محمد أبو حامد
كتبت: سمر سلامة
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طالب النائب محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب ، بتفعيل نصوص القانون والدستور على كل من يخالف النصوص المتعلقة بنظام الحكم بهدف هدم مؤسسات الدولة، في إشارة إلى دعوات التظاهر التى أطلقها معصوم مرزوق .

وقال أبو حامد:" مصر دولة قانون ودستور أى دعوات خارج الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسي  فهى جريمة دعوة لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستورية ، ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى الحسم".

 وأضاف "أبوحامد " في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الدعوة للتظاهر وتعطيل الدستور وإجراء استفتاء على استمرار رئيس منتخب منذ شهر بتأييد شعبي من خلال انتخابات نزيهه أمر يهدد أمن وسلامة المجتمع ويعرضه للخطر، لأن الهدف من هذه الدعوات العودة بمصر إلى المربع صفر".

وتابع عضو مجلس النواب هذه الدعوات ليست معارضة، لأن المعارضة تكون على سياسات وقرارات في إطار ما حدده القانون والدستور ، وإنما هى محاولة لضرب استقرار الوطن والتشكيك في مؤسسات الدولة وهى نفسها الأجندة التى يحملها الإخوان وأنصارهم.

كان معصوم المرزوقى، القيادى بحزب التحالف الشعبى قد أصدر بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يدعو فيه للتظاهر ، وتعطيل العمل بالدستور.

 

 

 


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