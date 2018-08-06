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محافظ قنا يطمئن على مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنجع حمادى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:48 م
محافظ قنا يطمئن على مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنجع حمادى جانب من الزيارة
قنا - هند المغربى
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انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلى مستشفى نجع حمادى العام للاطمئنان على حالة المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الأربعين بمركز نجع حمادى.

وأوضح محافظ قنا أن الحادث أسفر عن 4 حالات وفاة وإصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج، وأشار الهجان إلى خروج 8 مصابين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء وتحويل حالتين إلى مستشفى أسيوط. 

ووجه المحافظ المسئولين بسرعة إنهاء الأوراق والتصاريح اللازمة للمتوفين وتسليمهم لأسرهم، متمنيا الشفاء العاجل لباقى المصابين.


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