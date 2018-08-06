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محافظ قنا: تحرير 640 مخالفة تموينية وضبط 5 أطنان دقيق بالأسواق خلال شهر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:55 م
محافظ قنا: تحرير 640 مخالفة تموينية وضبط 5 أطنان دقيق بالأسواق خلال شهر حملة تموينية - أرشيفية
قنا – هند المغربى
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صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأنه فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة، تم تحرير 640 محضر مخالفة تموينية، وضبط 5 أطنان دقيق خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين فى شهر يوليو الماضى.
 
وأوضح الهجان فى بيان، أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق، شملت 283 مخالفة عدم إعلان الأسعار، و55 مخالفة سلع مجهولة المصدر وعدم صلاحية السلع المعروضة وتشغيل بدون ترخيص، 33 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، 19 مخالفة تجار تموينيين، بالإضافة إلى عدد 44 مخالفة أخرى متنوعة.
 
وفى مجال المخابز والمطاحن ذكر الهجان، أن الحملات نجحت فى تحرير 77 مخالفة نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، وبيع بأزيد من السعر وتشغيل بدون ترخيص، و55 مخالفة توقف عن العمل، و17 مخالفة تهريب وتجميع، و45 مخالفة عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز، بالإضافة إلى 12 مخالفة أخرى متنوعة .
 
وأضاف محافظ قنا، أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا، فى ضبط 5 أطنان و 425 كيلو دقيق، و950 كيلو سكر، و317 كيلو أرز، و112 عبوة زيت طعام، وعدد 7 أطنان و 600 كيلو علف حيوانى، ونصف طن بنزين 80 قبل بيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط 146 كيلو لحوم بلدية، 280 كيلو سمن نباتى غير صالحة للاستهلاك الآدمى .
 
 

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