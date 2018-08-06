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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:21 م
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محافظ دمياط: تطوير وإنشاء 10 مدارس بتكلفة 90 مليون جنيه

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:44 م
محافظ دمياط: تطوير وإنشاء 10 مدارس بتكلفة 90 مليون جنيه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن البدء فى إنشاء 10 مدارس ما بين إحلال كلى وجزئى وتوسعة وإنشاء جديد بنطاق المحافظة، بتكلفة تتجاوز 90.828 مليون جنيه.

كما أكد المحافظ خلال اجتماعه مع المهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية انه جارى الآن ترسية عدد 6 مدارس أخرى للبدء فى أعمال الإحلال الجزئى والكلى والتوسعة وإنشاء جديد لها.

وأوضح المحافظ أن تلك الجهود المبذولة تهدف إلى تقليل الكثافة بالفصول وفقا للخطة الموضوعة للوصول إلى معدل 30 طالبا بالفصل الواحد.

 


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