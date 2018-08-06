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الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:17 ص
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محافظ القليوبية يضع حجر أساس 4 مدارس بكفر شكر ويفتتح محطتى صرف صحى بقليوب

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:02 ص
محافظ القليوبية يضع حجر أساس 4 مدارس بكفر شكر ويفتتح محطتى صرف صحى بقليوب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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بدأ منذ قليل، اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، جولة لتفقد عدد من المشروعات التنموية للصحة والتعليم ومياه الشرب بمدن كفر شكر وقها وقليوب، حيث يفتتح محطتي صرف صحي بصنافير في قليوب بتكلفة 45 مليون جنيه، وكوم أشفين بقليوب بتكلفة 30 مليون جنيه.
 
كما يضع محافظ القليوبية حجر أساس مدرسة كفر تصفا الرسمية للغات بتكلفة 9 ملايين جنيه، وحجر أساس المركز الطبى بكفر شكر بتكلفة 10 ملايين جنيه، وحجر أساس مدرسة المنشأة الكبري إعدادي وثانوى بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويتفقد محطة مياه المنشأة الكبري بطاقة 45 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 220 مليون جنيه، ووضع حجر أساس مدرسة بدوي علام بتكلفة 10 ملايين جنيه.
 
ويختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفي قها المركزي بتكلفة 73 مليون جنيه.
 
 
 
 

 


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