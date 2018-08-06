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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:31 م
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محافظ القليوبية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات المحافظة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:21 م
محافظ القليوبية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات المحافظة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عدد من المشروعات التنموية بمدينة كفر شكر، حيث وضع حجر أساس مدرسك كفر تصفا الرسمية للغات بتكلفة 9 مليون جنيه، ووضع حجر أساس المركز الطبي بكفر شكر بتكلفة 10 مليون جنيه، ووضع حجر أساس مدرسة المنشأة الكبري إعدادي وثانوي بتكلفة 8 مليون جنيه، ويتفقد محطة مياه المنشأة الكبري بطاقة 45 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 220 مليون جنيه، ووضع حجر أساس مدرسة بدوي علام بتكلفة 10 مليون جنيه.
 
وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء في المواعيد المحددة لتلك المشروعات وعدم التأخر في التسليم لبدء تقديم الخدمة للمواطنين في تلك المناطق، حيث استعلم المحافظ عن موعد الانتهاء من شركة مياه الشرب بالمنشأة الكبري، ليرد المسؤول أنه سيتم الانتهاء خلال عامين، ليرد المحافظ "دي فترة كبير سنة كفاية دي أنفاق قناة السويس اتعملت في سنة مش محطة مياه".
 
ويفتتح المحافظ، محطتي صرف صحي بصنافير في قليوب بتكلفة 45 مليون جنيه، وكوم أشفين بقليوب بتكلفة 30 مليون جنيه، ويختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفي قها المركزي بتكلفة 73 مليون جنيه.
 
 
 

 


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