محافظ القليوبية يجتمع بمديرى التموين للتيسير على المواطنين فى تسجيل المواليد

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعا حضره السكرتير العام ووكيل وزارة التموين بالمحافظة وجميع مديرى الإدارات التموينية الفرعية بحضور وكيلى وزارة الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى وذلك لمتابعة إستقبال إدارات التموين ومراكز الشباب لطلبات المواطنين لتسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة بفتح جميع مراكز الشباب وتجهيز موظفين من التموين والشباب والرياضة لإستقبال المستندات من المواطنين بعد إستيفائها ثم تسليمها لمكتب التموين التابع له مركز الشباب، وذلك بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة تسهيلا على المواطنين.

وشدد عشماوي، علي جميع الإدارات ومراكز الشباب بعمل لافتة كبيرة موضح عليها المسندات المطلوبة لتسجيل المواليد وهي صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة وإيصال كهرباء إن وجد ونموذج أداء الخدمه بقيمة 50 قرشا ورقم الهاتف المحمول والمستند الدال على الدخل إذا كان الفرد موظفا وإن لم يكن موظفا سيتم تجميع صورة الرقم القومي لأفراد الأسرة ثم إرسالهم من قبل مديرية التموين إلى وزارة التموين والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة التضامن الإجتماعي للكشف عليها لتحديد من المستحق من عدمه.

كما ناقش المحافظ بعض المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين لإستيفاء أوراقهم أو بعض المشكلات المتعلقة بإستلام البطاقات ومنها إرسال رسالة للمواطن على هاتفه المحمول بالتوجه لإستلام بطاقته مع أنه لم يتم طبعها أو بطاقات تم طبعها ولم يتم تفعيلها وعلى الفور وعد المحافظ بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لحل المشاكل فورا للتيسير على المواطنين.

وفي نهاية اللقاء وجه المحافظ جميع العاملين بالتموين بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم لأن قضاء حوائج الناس تعد من أعظم الأخلاق التي يثاب عليها الإنسان من خالقه.