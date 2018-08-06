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محافظ القليوبية: توصيل الإنترنت لـ90 من مدارس الثانوية بالمحافظة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:43 م
محافظ القليوبية: توصيل الإنترنت لـ90 من مدارس الثانوية بالمحافظة محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من توصيل شبكات الإنترنت والكابلات الفايبر إلى المدارس الثانوية بالمحافظة والتى يبلغ عددها 141 مدرسة، مشيرا إلى أن نسبة التوصيل فى حالة تزايد يوميا، حيث إنه من المقرر أن تصل نسبة توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة لتلك المدارس نهاية الأسبوع الجارى إلى 90%، أى ما يعادل 128 مدرسة.

وأضاف عشماوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شركة الاتصالات المنوطة بعملية توصيل شبكات الإنترنت أثنت على التعاون والتسهيلات المقدمة من محافظة القليوبية والوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيكون تم توصيل شبكات الإنترنت إلى كل مدارس الثانوية العامة المدرجة بالخطة.

وتابع محافظ القليوبية، أنه يتابع بشكل دورى مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نسبة تسليم الكتب بالمدارس للمراحل الثلاث "الابتدائى، والإعدادى، والثانوى”، مشيرا إلى أنها تخطت الـ90%، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل نهاية الأسبوع الجارى.

 

 


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