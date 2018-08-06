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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:34 م
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محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ 22 منشأه طبيه خالفت قوانين العمل

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:20 م
محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ 22 منشأه طبيه خالفت قوانين العمل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، غلق 22 منشأه وعيادة طبيه ومعامل تحاليل ومراكز علاجية ومستشفيات خاصة غلقاً إدارياً، شملت عيادات أطفال، مخ وأعصاب، جراحه عظام، نساء وتوليد، معامل تحاليل طبيه، أمراض صدريه، أسنان، جلديه، نفسيه، علاج طبيعي، باطنه، تخصصات مختلفة بمراكز ومدن شربين، اجا،  المنصورة، دكرنس.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل فى مثل هذه المنشآت، وتبوث مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

ووجه الشعراوي، فى بيان وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

 

 

 


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