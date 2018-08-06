محافظ الدقهلية: قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة بلغت 431 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، أن القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات "الصندوق الاجتماعي سابقا" بالمنطقة الثالثة بالمحافظة بلغت 431 مليون جنيه قروض تم منحها لإقامة حزمة من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من أيمن موسى، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي سابقا "، أن القروض المشار إليها تم بها تنفيذ 15195 مشروعا إنتاجيا متوسطا وصغيرا ومتناهي الصغر على مستوى المحافظة، ووفرت 28149 فرصة عمل خلال العام المالي 2017/2018.

وأشار الشعراوي، إلى أن التعاون والتنسيق قائم بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم وتعزيز إقامة المشروعات من خلال منح القروض لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأكد محافظ الدقهلية، على تفعيل سياسة الشباك الواحد من خلال الجهاز لسرعة انهاء إجراءات التراخيص الدائمة والمؤقتة، البطاقات الضريبية، السجل التجاري للمشروعات التى يتم تنفيذها من خلال قروض الجهاز، فضلا عن استخراج الرقم القومي للمنشآت الإنتاجية والصناعية.

وأوضح المحافظ، أنه خلال العام المالي المشار إليه تم استخراج 1011 رخصة مؤقتة، 1191 رخصة دائمة، استصدار 868 بطاقة ضريبية، 890 سجلا تجاريا، الرقم القومى لـ 1241 منشأه، مؤكداً علي السعي الدائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

ووجه الشعراوى، بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة، مؤكداً وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية للحد من البطالة بالدقهلية.