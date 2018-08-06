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محافظ الإسماعيلية: لجنة من الثقافة لمتابعة إعادة لون تمثال الخديوي إسماعيل

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:07 م
محافظ الإسماعيلية: لجنة من الثقافة لمتابعة إعادة لون تمثال الخديوي إسماعيل تمثال الخديوي إسماعيل
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن لجنة متخصصة من وزارة الثقافة تضم خبراء من قطاعى الفنون التشكيلية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة، قامت اليوم بمعاينة تمثال الخديوى إسماعيل على الطبيعة، والتأكيد على الالتزام من جميع الجهات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يخص وزارة الثقافة فى أعمال ترميم أو تجميل الميادين، قطاعى الفنون التشكيلية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى المعنيان بتطوير الحدائق والميادين من الناحية الجمالية والحضارية، وصيانة وترميم التماثيل بالتعاون مع المحافظات .

وذلك فى استجابة فورية من المحافظ، وردًا على ما أثير من بعض نشطاء شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واعتراضهم على تغيير لون تمثال الخديوى إسماعيل الحاكم الخامس لمصر الحديثة من أسرة الوالى محمد على، والذى يقع بتقاطع شارعى الثلاثيني، ومحمد على، ومدخل طريق البلاجات بنطاق حى أول بمحافظة الإسماعيلية، ومصنوع من الجرانيت ومطلى باللونين جنزارى وفضى، ويصل طوله لـ7 أمتار وبارتفاع مترين عن سطح الأرض.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه أصدر توجيهاته للمسئولين بحى أول بإعادة التمثال، إلى لونه السابق جنزارى وفضى مؤكدًا أنه كانت هناك تعليمات لرؤساء الأحياء برفع كفاءة وتجميل الميادين والشوارع بالمحافظة، وقيام الحى بدهان التمثال مرة أخرى لا يمثل أى ضرر له، بعد اعتراض البعض على تغيير لونه من جنزارى إلى الأسود، يقوم الحى بإعادة لونه مرة أخرى للسابق.

ومن جانبه أوضح أحمد عبد الباقي، رئيس حى أول أن تمثال الخديوى إسماعيل الذى يقع فى نطاق الحى، يتم تجديده كل فترة منذ إنشائه عام 2006، حفاظًا على شكله الجمالى بالميدان، وأن العمل جارٍ على عودة اللون السابق للتمثال وإعادة ترميمه .

 


 

 

 

 

 


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