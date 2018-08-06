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محافظ الإسماعيلية: افتتاح مستشفى أبو خليفة بعد توقف 12 عاما بتكلفة 273 مليون

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:47 ص
محافظ الإسماعيلية: افتتاح مستشفى أبو خليفة بعد توقف 12 عاما بتكلفة 273 مليون اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن ملف المنظومة الصحية فى الإسماعيلية حاليًا، يعتبر الأفضل فى تاريخ هذا الملف مقارنة بالماضى، مشيرًا إلى أنه تم حل أزمة مستشفى أبو خليفة للطوارئ والحوادث، والتى تقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا، ليكون أكبر مستشفى للطوارئ واستقبال حوادث الطرق لخدمة المحاور والطرق الإقليمية ومحافظات القناة الثلاث.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مستشفى أبو خليفة للطوارئ والحوادث، تكلفت تجيهزه مبلغ 273 مليون، ومن المقرر افتتاحه وتشغيله فى موعد غايته قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن المستشفى، يضم نحو ما يزيد عن 130 سريرا بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، و22 غرفة عناية مركزة، و5 غرف عمليات كبرى وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات، ويعد مستشفى أبو خليفة إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية، والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية.


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