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الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:38 م
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محافظ الإسكندرية: فتح الطريق الصحراوى أمام المرور بعد حادث العامرية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:30 م
محافظ الإسكندرية: فتح الطريق الصحراوى أمام المرور بعد حادث العامرية حادث تصادم - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، حالات مصابي حادث تصادم 15 سيارة بالطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية بنطاق حى العامرية أول، مشيرا إلى أن حادث التصادم حدث بسبب إنقلاب سيارة محملة بالرمال، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 أشخاص، وأكد أنه تم التعامل فورا مع الحادث بواسطة الجهات المعنية ورفع آثار الحادث وتسيير الطريق والحركة المرورية ولم تتواجد أي إعاقة مرورية بالطريق.
 
وأوضح المحافظ، أنه فور وقوع الحادث كلف في الحال جميع الجهات المعنية من فريق الأزمات والكوارث بالمحافظة والدفاع المدني، والإسعاف، وحي العامرية أول والإدارة العامة للمرور، بالمتابعة الميدانية بالتوجه إلى مكان الحادث والتعامل مع كافة تداعياته.
 
هذا وكلف المحافظ، بمتابعة استقرار الحالة الصحية للمصابين، وتلقيهم العناية اللازمة بالمستشفى، وشدد علي تواجد فريق طبي متكامل من العظام والجراحة العامة والأوعية الدموية والمخ والأعصاب لمتابعة حالاتهم الصحية لحين امتثالهم الى الشفاء.
 

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