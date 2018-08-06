مجهول يسرق سيارة مقاول ويطلب فدية 50 ألف جنيه لإعادتها بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية مجهول، لاتهامه بسرقة سيارة ملاكى خاصة بمقاول، أثناء ركنها أسفل العقار الخاص به بالهرم، وطلب فدية 50 ألف جنيه مقابل إعادتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من مقاول أفاد فيه بتعرض سيارته للسرقة على يد مجهول.

وذكر أنه اكتشف اختفاء سيارته الملاكى من أسفل العقار الخاص به، وفوجىء بتلقيه اتصالا من مجهول، أخبره بسرقة سيارته، وطلب منه دفع فدية 50 ألف جنيه مقابل إعادتها له، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.