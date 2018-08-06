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مجلس الدولة يؤيد قرار إلغاء امتحانات الثانوية لطلاب «واقعة الغش الجماعي»

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:43 م
مجلس الدولة يؤيد قرار إلغاء امتحانات الثانوية لطلاب «واقعة الغش الجماعي» امتحانات الثانوية العامة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت محكمة القضاء الإداري بسوهاج في الدعاوي المرفوعة من بعض الطلاب الراسبين برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإعلان نتيجتهم بالرسوب وإلغاء امتحاناتهم لثبوت تورطهم في واقعة غش جماعي بمادة الفلسفة.
 
واختصمت الدعاوى المرقمة من 12028 إلى 12903 لسنة 7 ق، وزير التربية والتعليم .
 
وكان أولياء أمور وأسر 82 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي بالثانوية العامة قد أقاموا هذه الدعاوى لكشف نتيجة أبنائهم وتمكينهم من الحصول على درجاتهم في باقي المواد.
 
وسبق أن تظاهر أولياء أمور هؤلاء الطلاب داخل مقر إدارة دار السلام التعليمية في سوهاج بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مباشرة بيومين؛ اعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحان أبنائهم بلجنة مدرسة دار السلام الإعدادية، وعدم إعلان نتيجتهم بدعوى أنهم تداولوا الإجابات داخل اللجنة، وأن إجاباتهم كانت متطابقة في امتحان الفسلفة.
 
ووصف الأهالي القرار بأنه ظالم، وأنه لم يستهدف الطلاب المعروفين بـ"أبناء الأكابر" الذين تورطوا بالفعل في الغش الجماعي، والمحولين للإدارة من محافظات ومراكز متفرقة إلى دار السلام.
 
 

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