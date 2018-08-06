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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:27 م
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مباحث المعادى تطارد عاطلا عقب سرقته سيارة وإعادتها لمالكها

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:18 م
مباحث المعادى تطارد عاطلا عقب سرقته سيارة وإعادتها لمالكها المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث المعادى، فى مطاردة عاطل، عقب قيامه بسرقة سيارة، حتى تم القبض عليه وإعادة السيارة لمالكها، واعترف المتهم بسرقة سيارة أخرى بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المعادى، بمنطقة أرض الجمعية كوتسيكا طره، استغاث به "أيمن ص ص" 41 سنة، سائق، وقرر بأنه توجه بالسيارة ملكه رقم "ى ى ط 136 " ماركة سوزوكى فان موديل 2015 فيرانى، لزيارة أحد أقاربه بشارع المدرسة كوتسيكا، وأثناء عودته فوجئ بأحد الأشخاص استولى على السيارة ولم يتمكن من اللحاق به وفر هاربا.
 
ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم وبتمشيط المنطقة محل الواقعة، أمكن ضبطه والسيارة المستولى عليها، وتبين أنه "محمود ح م" 24 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم "سرقة سيارة" وبحوزته  مفتاح مصطنع.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم هـ و أ 614 ماركة سوزوكى فإن، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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