قطر "عاهرة" المنطقة ترتمى بأحضان الأتراك والإيرانيين فى كاريكاتير مواقع التواصل

كتب- هاشم الفخرانى

استعانة تنظيم "الحمدين" الذى يحكم إمارة الإرهاب والتطرف قطر بالجيش التركى لحماية القصر الأميرى بالدوحة، دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى تشبيهها بالعاهرة التى ترتمى فى أحضان الأتراك لحمايتها والإيرانيين الداعمين لسياسة قطر المتطرفة فى الشرق الأوسط .



كاريكاتير

وانتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعى كاريكاتير لعاهرة ترتدى فستان عليه العلم القطرى وهى ترتمى فى أحضان رجلين الأول تركى والأخر إيرانى وتتهم رجلين بالتحرش بها، وهما المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، فى إشارة إلى ادعاءات الدوحة الكاذبة ضد الرياض وأبو ظبى عقب المقاطعة العربية .

وكانت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين أعلنوا قطع العلاقات مع قطر فى 5يونيو 2017 لدعمها الإرهاب والتطرف فى الشرق الأوسط