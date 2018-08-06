قطار بضائع يصدم سيارتين ملاكى تصادف وجودهما فى طريقه بحلوان

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها فى حادث تصادم قطار بضائع بسيارتين ملاكى بمنطقة عرب راشد.

كان العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا يفيد تصادم قطار بضائع بسيارتين ملاكى بمنطقة عرب راشد.

بالانتقال والفحص، تبين أن القطار كان متجها إلى الجراج بمنطقة عرب راشد، وتصادف وجود سيارتين ملاكى على شريط السكة الحديد، تصادف قيام أصحابهما بركنهما على شريط السكة الحديد أثناء إنهاء أوراق فى المرور.

وأسفر الحادث عن تلف السيارتين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.