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الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:15 م
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قطار بضائع يصدم سيارتين ملاكى تصادف وجودهما فى طريقه بحلوان

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:48 م
قطار بضائع يصدم سيارتين ملاكى تصادف وجودهما فى طريقه بحلوان قطار يصطدم بسيارة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها فى حادث تصادم قطار بضائع بسيارتين ملاكى بمنطقة عرب راشد.
 
كان العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا يفيد تصادم قطار بضائع بسيارتين ملاكى بمنطقة عرب راشد.
 
بالانتقال والفحص، تبين أن القطار كان متجها إلى الجراج بمنطقة عرب راشد، وتصادف وجود سيارتين ملاكى على شريط السكة الحديد، تصادف قيام أصحابهما بركنهما على شريط السكة الحديد أثناء إنهاء أوراق فى المرور.
 
وأسفر الحادث عن تلف السيارتين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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