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فيديو.. رئيس كولومبيا السابق يطالب أمريكا بالتدخل العسكرى فى فنزويلا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:38 م
فيديو.. رئيس كولومبيا السابق يطالب أمريكا بالتدخل العسكرى فى فنزويلا الفارو اوريبى الرئيس السابق لكولومبيا
كتبت فاطمة شوقى
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نشرت قناة "تيلى سور" الفنزويلية تسجيل فيديو لعضو مجلس الشيوخ والرئيس السابق لكولومبيا، ألفارو اوريبى، وهو يتحدث مع مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين حول كيفية المساعدة فى تنفيذ تدخل عسكرى فى فنزويلا.

وقال اوريبى: "لقد تحدثت علنا من قبل، وقلت إن الجنود الفنزويليين بحاجة ملحة إلى التخلص من حكومة نيكولاس مادورو، ليس لإنشاء حكومة عسكرية ، ولكن من اجل الدعوة إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة تنقذ البلاد".

وأضاف: "أؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها المساعدة فى تعزيز هذا القرار الخاص بنا".

وترى القناة الفنزويلية، أن هذه المرة الأولى التى يطلب فيها مسئول كولومبى التدخل العسكرى فى فنزويلا، ففى أغسطس العام الماضى، خلال جلسة فى أحد المؤتمرات ، قال اوريبى إن " القوات المسلحة لفنزويلا يجب عليها التصدى للطاغية وطلب الحكومة التنحى، وهذا لن يكون انقلابا".

وأضافت وسائل الإعلام الكولومبية، أن المعارضة الخارجية تعتزم عقد اجتماع خاص جديد فى منزل اوريبى مع حضور برلمانيين أمريكيين هذا الأسبوع.


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