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فيديو ..حملات للمرور والمرافق لضبط المخالفات والإشغالات بالقاهرة والجيزة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:12 م
فيديو ..حملات للمرور والمرافق لضبط المخالفات والإشغالات بالقاهرة والجيزة حملة إشغالات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت إدارات المرافق والمرور بالقاهرة والجيزة، حملات لرفع الإشغالات التى تعوق حركة السيارات ولمنع ظهور أى تكدسات مرورية بالطرق لضمان الإنسيابية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كما تم فحص رخص السيارات سواء القيادة أو التسيير فى حملات مرورية للعمل على فرض الانضباط المرورى و إلزام المواطنين بآداب المرور لمنع الحوادث.

ومن جانبه، قال اللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق بالقاهرة، أن تم عمل الحملات المكثفة لرفع أى إشغالات أو صور من التعدى على حقوق المواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى لكافة الطرق داخل العاصمة وإحداث أكبر سيولة مرورية.

وأكد اللواء فخر الدين محمود العزبى مساعد مدير أمن الجيزة، أن إدارة المرور شنت العديد من الحملات المرورية والتوعية وتحقيق السيولة المرورية بشوارع جامعة الدول العربية وضبط العديد من المخالفات المرورية والإشغالات وتنفيذ أحكام قضائية.

ولفت اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى أن هناك تكثيف للحملات المرورية على مدار الـ 24 ساعة بكافة محاور وميادين المحافظة لتحقيق أكبر سيولة مرورية بكافة الطرق مع تواجد الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.


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