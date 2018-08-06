فيديو جراف.. نصائح إرشادية لحجاج بيت الله الحرام قبل السفر

كتب: محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

أطلقت وزارة الداخلية، فيديو جراف يتضمن نصائح إرشادية لحجاج بيت الله الحرام قبل السفر، وشملت النصائح التأكد من اصطحاب جواز السفر، وتذكرة الطيران، والشهادة الصحية، مع الحضور إلى مطار القاهرة قبل موعد السفر بـ 6 ساعات .

ويسمح لكل حاج بعدد حقيبتين، لا يزيد وزن الحقيبة الواحدة عن 23 كيلو جرامات، بالإضافة إلى حقيبة يد لا يزيد وزنها عن 7 كيلو جرام.

كما أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن السعودى، على أن تتم التحركات داخل المملكة بشكل جماعى من خلال مشرفى الرحلات، ولا يسمح بالتحركات الفردية، واتباع تعليمات الإقامة داخل الفنادق، مع عدم التواجد داخل أي مسكن غير محل إقامة الحاج ، والاحتفاظ بأرقام مشرف البعثة والتواصل معهم بشكل دائماً .