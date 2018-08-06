فيديو.. تظاهر أكثر من نصف مليون أرجنتينى ضد الإجهاض

كتبت فاطمة شوقى

تظاهر أكثر من نصف مليون أرجنتينى ضد الإجهاض فى بوينس آيرس، وذلك قبل قرار مجلس الشيوخ الأرجنتينى ما إذا كان سيوافق على قانون الإجهاض.

ووفقا لصحيفة "بوتستانت ديجيتال" الإسبانية، فأن أكثر من 650 ألف شخص شاركوا فى الاحتجاجات على مشروع تشريع الإجهاض، وكانت الكنائس الإنجيلية فى مقدمة هذا التحرك داعية إلى التظاهر فى وسط العاصمة الأرجنتينية.

وقال القس اوسفالدو كارنيفال، أحد المنظمين الرئيسيين "أنقذ حياة شخصين"، "نحن بحاجة إلى سماع صوت الحياة".

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ الأرجنتينى سيصوت فى 8 أغسطس على قانون تشريع الإجهاض، ويبدو أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون الإجهاض يمثلون على أصوات كافية، وهناك العديد منهم لم يحددوا موقفهم من القانون، ولكن معارضى الإجهاض يمثلون مجموع 37 صوتا من أصل 70.

ودعت الكنيسة الكاثوليكية أيضا المؤمنين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم فى مشروع القانون، ودعا الأساقفة إلى "كتلة للحياة" فى الكاتدرائية، وقال منظمو التظاهرة "الإجهاض عمل إجرامى وليس سياسة صحية" رافضين حجج مؤيدى هذا التشريع ولا سيما أن عمليات الإجهاض السرية تودى بحياة عشرات النساء سنويا.