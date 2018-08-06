فى 14 معلومة.. كل ماتريد معرفته عن طريق الكباش قبل افتتاحه نهاية العام

الأقصر – أحمد مرعى

10% فقط تفصل طريق الكباش عن كلمة النهاية ليفتتح خلال الشهور المقبلة من عام 2018، وهو الطريق الذي تعول عليه كافة الأوساط الآثرية والسياحية نجاحاً ودعماً كبيراً لحركة السياحة بوضعه في أجندة زيارات السائحين بالمحافظة مستقبلاً، بعد عودة العمل فيه بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، ومشاركة رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاؤه، ويجرى حالياً إنشاء كنيسة جديدة بدلاً للكنيسة الإنجيلية التى ستزال من الجانب الغربي للطريق، وكذلك مبانى خدمية جديدة لكنيسة العذراء الملاصقة للطريق لفتحه أمام أعين الجمهور من السائحين خلال زيارته.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل النهائية حتى الآن ونسبة العمل الهندسي بطريق الكباش وتاريخه:-

1- طريق الكباش هو المشروع الأكبر بمحافظة الأقصر حالياً وتم خلاله قطع شوط كبير لحل كافة المشاكل العالقة

2- تم العمل في الإجراءات التنفيذية مع الكنيستين العذراء والإنجيلية ببناء كنيسة جديدة للإنجيلية وإنشاء مواقع خدمية للثانية.

3- تم العمل في القطاع الهندسي بطريق الكباش بنسبة 90% وسيتم إنهاؤه تماماً قبل نهاية 2018.

4- أهالى الأقصر المستفيد الأكبر من طريق الكباش بزيارة السياح ليلاً فى ممشي طريق الكباش التاريخى

5- الطريق يخدم عملية البيع والشراء بالمحافظة بتواجد السياح ليلاً بالشوارع

6- تم عمل برجولات خشبية لراحة السائحين خلال سيرهم بطريق الكباش الفرعوني"

7- تم إكتشاف حوالى 100 تمثال كامل لأبي الهول في الطريق منذ بداية العمل فى المشروع منذ عام 2005 حتى الآن

8- خلال العام الجارى تمكنت البعثات من اكتشاف 12 تمثالاً بأيدى مصرية خالصة

9- طريق الكباش عبارة عن طريق لتماثيل أبو الهول أو الكباش بطول 2750 متر من معبد الأقصر لمعبد الكرنك

10- الطريق كان فى العصور الفرعونية عدد الكباش فى الصفين 1300 كبش ما بين كل كبش وكبش 4 أمتار

11- طول الكبش الواحد حوالى 2.50 متر والموجود حالياً حوالي 300 كبش فقط من الكباش الأصلية

12- باقي الكباش عبارة عن بقايا وتدمرت في العصور التي أعقبت العصور الفرعونية

13- قام الأهالي قديماً بالتعدي علي المناطق الآثرية والإهمال خلال السنوات السابقة وأقاموا عليها المنازل وجعلوها أساس حجري لمنازلهم

14- كان يزين الطريق بين كل كبش وآخر دائرة مزروع بها زهور ومربوطة بقنوات مياة لري الزهور