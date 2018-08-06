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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:44 م
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فلاح يتهم شقيقى زوجته بإطلاق النيران عليه لخلافات بينهما بالبحيرة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:24 م
فلاح يتهم شقيقى زوجته بإطلاق النيران عليه لخلافات بينهما بالبحيرة مسدس - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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اتهم فلاح من قربة الهلالية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شقيقى زوجته بإطلاق النيران عليه، مفتعلا الواقعة، كما ورد بتحريات المباحث لخلافات بينهم بسبب المصاهرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام، بوصول "ث أ ال" 28 سنة، فلاح ومقيم قرية الهلاليه بدائرة المركز مصابا برش خرطوش بالقدمين.
 
بسؤاله اتهم كل من "و ع ال" 47 سنة، عامل و شقيقه "م"، والمقيمان بذات الناحية، بالتعدى عليه بإطلاق عيار من سلاح نارى، كان بحوزة المتهم الثانى، وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات بينهم بسبب المصاهرة.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وتوصلت التحريات إلى افتعال المصاب للواقعة نكايةً بالمتهمين المذكورين لذات الخلافات المشار إليها، ووجود قضايا بينهم يتم نظرها أمام القضاء فى هذا الشأن، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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