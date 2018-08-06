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فحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:36 ص
فحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء السيد  سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة.

 

أسفرت الحملة عن فحص 6 مزارع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 38 شخص جنائى تبين وجود عاطلين هاربين من 5 أحكام قضائية، كما تم فحص 32 شقة مفروشة و83 شخص من قاطنيها، فحص جنائى تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 6 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم . 

 

 


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