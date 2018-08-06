عريقات: الحديث عن المشروع الإنسانى فى قطاع غزة بداية لتنفيذ "صفقة القرن"

رام الله (أ ش أ)

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، أن ما يجرى الحديث عنه حول محادثات تتعلق بالتهدئة، وما يسمى المشروع الإنسانى فى قطاع غزة، ما هو إلا بداية لتنفيذ "صفقة القرن" استنادا لرسالة قدمها سبعون عضوا فى الكونجرس الأمريكى فى الثلاثين من يوليو الماضى، حول اعتبار قطاع غزة منفذا لتمريرها، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الإنسانية، أولها اتفاقات التهدئة.

وقال عريقات فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين، أن المخطط الأمريكى الإسرائيلى، ضمن ما تسمى بصفقة القرن، يشمل استمرار فصل الضفة عن قطاع غزة، وتكريس دولة معزولة ومحاصرة فى القطاع، عبر إزالة مليونى فلسطينى عن الخارطة الجغرافية، واستباحة الضفة والقدس؛ لإنهاء المشروع الوطنى الفلسطيني، ومبدأ حل الدولتين.

وأضاف أن المطلوب الآن من حماس، إعلان قبول إنهاء الانقسام، والعودة إلى الشرعية الفلسطينية؛ لإسقاط صفقة القرن، موضحا أن الانقسام، هو الثغرة التى يحاول من خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تنفيذ مخططاته، لتصفية القضية الفلسطينية.

فى سياق آخر، أعلن عريقات، عن عقد لقاء قمة بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بعد غد الأربعاء فى عمان، فى إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.