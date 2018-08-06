طائرات "الناتو" تعترض طائرات روسية 8 مرات خلال أسبوع

موسكو (أ ش أ)

رافقت مقاتلات سلاح الجو التابعة لحلف "الناتو"، التى تقوم بمهمة الشرطة الجوية فى منطقة البلطيق، طائرات روسية ثمانى مرات خلال أسبوع إلى خارج المجال الجوى لبحر البلطيق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الاثنين، أن مقاتلات القوات الجوية لحلف شمال الأطلسى حلقت ثمانى مرات فى أجواء بحر البلطيق فى الفترة بين 30 يوليو و5 أغسطس من العام الجارى لإبعاد طائرات عسكرية روسية دخلت هذا المجال الجوي.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مرارًا أن جميع الطلعات الجوية للقوات الجوية الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة دون انتهاك الحدود الجوية للدول الأخرى.

يُشار إلى أن القوات الجوية البرتغالية والإسبانية بدأت تنفيذ مهام الشرطة الجوية فى ليتوانيا باستخدام عشر مقاتلات منذ بداية شهر مايو الماضى.