ضبط 16طن دقيق مدعم و"تبغ" بحملة تموينية مكبرة بالقناطر الخيرية

شنت مباحث التموين بالقليوبية حمله مكبرة استهدفت مافيا الدقيق البلدى المدعم فى منطقة عزبة مهدى التابعة لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، حيث تم ضبط عدة مخازن لتهريب الدقيق البلدى المدعم قبل بيعه وترويجه فى الأسواق السوداء وألقت القبض على مجموعة كبيرة من المتهمين، كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة التبغ "المعسل" المضروب بلغت 16 طنا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية تفيد قيام مجموعة من أصحاب المخابز بؤرة عزبة مهدي التابعة لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية والمشهور عنها إعادة تدوير وتهريب الدقيق المدعم ببيع وتخزين الدقيق البلدى لبيعه فى السواق السوداء ومصانع الحلويات.

وتم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية فتم التنسيق مع اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وقامت حملة مكبرة استهدفت العزبة والتى تعد إحدى البؤر الإجرامية فى القناطر الخيرية، حيث توصلت التحريات إلى أن أصحاب المخابز يقومون بتجميع الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السواق السوداء ومصانع الحلويات وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخازن مملوءة بالدقيق البلدى تقرر التحفظ عليها وإعادة توزيعها علي المطاحن لاستخدامها في تصنيع الرغيف المدعم.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لإعادة تدوير وتصنيع التبغ وتعبئته مرة أخرى بعد إضافة مواد محظورة له تسبب أمراض خطيرة وإعادة عرضه فى الأسواق مرة أخرى.